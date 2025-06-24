Санкції змусили владу Росії закуповувати алмази за рахунок держбюджету

Експорт алмазів з Росії обвалився до мінімуму через західні санкції. Тому уряд Росії планує провести закупівлю алмазів за рахунок бюджету, щоб підтримати вітчизняну держкорпорацію "Алроса".

Скільки з бюджету Росії витратять на алмази

Росія почне продавати алмази сама собі, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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У бюджеті на 2025-27 роки закладено 154 мільярди рублів на закупівлю дорогоцінного каміння для "Гохрана", і половина цієї суми буде виділена на алмази, повідомив заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв.

Конкретні параметри каменів ще погоджують, але акцент роблять на "унікальних" екземплярах. Планують, що такі закупівлі алмазів за рахунок бюджету дозволять компанії розраховувати на вливання у розмірі приблизно 26 мільярдів рублів від держави цього року.

Ці заходи виглядають логічно, але вони не виправлять ситуацію, оскільки компенсують лише частину втраченого попиту,

– пишуть у виданні.

У якому стані "Алроса"

З 2022 корпорація знаходиться під західними санкціями:

з початку 2024 країни G7 ввели ембарго на її алмази;

в березні-2024 також був заборонений імпорт алмазів російського походження через треті країни.

Як підсумок, експорт алмазів "Алроси" минулого року впав до 30,4 мільйонів карат – на 38% щодо довоєнного рівня. За підсумками року компанія відзвітувала про втрату 26% виручки, майже половини EBITDA і падіння чистого прибутку в 4,4 рази, до 19,3 мільярдів рублів.

На кінець минулого року на балансі "Алроси" накопичилися нерозпродані алмази на 129,9 мільярдів рублів, а за рік ці запаси збільшилися в 1,5 рази.