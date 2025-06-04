Яка ситуація з експортом алмазів у Росії

Санкції вдарили по постачанню російських алмазів на світовий ринок, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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За рік експорт скоротився в натуральному вираженні на 6,27% – до 30,37 мільйонів ​​карат. Показник виявився нижчим навіть за рівень 2015 року, коли проти Росії ввели перші санкції – того року на експорт було відправлено 30,8 мільйонів карат. При цьому в 2021 році постачання на зовнішні ринки сягало 48,6 мільйонів карат.

У грошовому вимірі експорт алмазів також різко скоротився: у 2024 році він виявився на 28,6% менше, ніж роком раніше, і склав 2,62 мільярда доларів. Торік карат з Росії коштував у середньому 86,36 доларів, у той час як середньосвітові ціни становили 105,33 доларів за карат.

Загалом глобальний експорт алмазів минулого року знизився у натуральному вираженні на 7,21% – до 284,9 мільйонів карат та у грошовому на 16,8% – до 30 мільярдів доларів. З огляду на це частка Росії у світовому експорті алмазів у натуральному вираженні залишилася лише на рівні 11%, а грошовому – знизилася з 10% до 9%.

Що відомо про найбільшого виробника алмазів у Росії

Найбільший у Росії та світі експортер алмазів – держкорпорація "Алроса" – потрапила під санкції США невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року. 2024-го країни "Великої сімки" запровадили ембарго на алмази з Росії, а потім заборонили імпорт дорогоцінного каміння російського походження через треті країни.

У результаті станом на кінець 2024 року на балансі "Алроси" накопичилася нереалізована продукція на 129,9 мільярдів рублів. На цьому фоні держкорпорація минулого року відзвітувала про втрату 26% виручки та падіння чистого прибутку в 4,4 рази.

У листопаді 2024 року глава "Алроси" заявив, що компанія буде змушена призупинити розробку деяких найменш рентабельних активів, а також скоротити частину працівників.