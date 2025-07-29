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29 липня, 12:51
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Російський уряд повністю заборонив експорт бензину

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Російський уряд заборонив експорт бензину до 31 серпня, щоб стабілізувати внутрішній ринок в період високого попиту.
  • Обмеження стосуються безпосередніх виробників нафтопродуктів.

Російський уряд ухвалив рішення заборонити експорт бензину. Ці обмеження діятимуть до 31 серпня.

Чому в Росії заборонили експорт бензину?

Обмеження поширюються на безпосередніх виробників нафтопродуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Як пояснив російський уряд, таке рішення було ухвалено для того, аби стабілізувати внутрішній ринок в період високого попиту. Також не варто виключати і фактору сільськогосподарських польових робіт.

Ще на початку березня російський уряд продовжив до 31 серпня заборону на експорт бензину саме для тих, хто не є виробником. Тобто, це обмеження не поширювалось на компанії, які виробляли та постачали нафтопродукти за кордон.

Що відбувається з цінами на бензин в Росії?

У червні та липні біржові ціни на бензин демонстрували волатильність. Водночас протягом останніх тижнів було відчутним їх зростання. Імовірно, збільшення відбулося на фоні сезонності (посилюється попит на нафтопродукти), а також ремонтів НПЗ.