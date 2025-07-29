Російський уряд ухвалив рішення заборонити експорт бензину. Ці обмеження діятимуть до 31 серпня.

Чому в Росії заборонили експорт бензину?

Обмеження поширюються на безпосередніх виробників нафтопродуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Читайте також Призведе до серйозних проблем в економіці: дві країни ЄС виступили проти угоди з Трампом

Як пояснив російський уряд, таке рішення було ухвалено для того, аби стабілізувати внутрішній ринок в період високого попиту. Також не варто виключати і фактору сільськогосподарських польових робіт.

Ще на початку березня російський уряд продовжив до 31 серпня заборону на експорт бензину саме для тих, хто не є виробником. Тобто, це обмеження не поширювалось на компанії, які виробляли та постачали нафтопродукти за кордон.