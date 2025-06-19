Український експорт до Китаю

Це найменший обсяг експорту з 2011-2012 маркетингових років, передає 24 Канал з посиланням на АПК-Інформ.

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Згідно з даними, близько 49% від загального експорту українського шроту припало на Євросоюзу. Друге місце посідає Китай. До нього надійшло 35% від експорту.

Усього до ЄС за 9 місяців поточного сезону було експортовано 1,3 мільйона тонн, що на 22% поступається показнику в аналогічний період минулого сезону

– йдеться у тексті.

В загальному обсязі імпорту Євросоюзом український продукт утримує 63% (43% у попередньому сезоні). Зазначається, що крім високої конкуренції із соєвим шротом, активно заходить на ринок й аргентинський соняшниковий шрот (його частка зросла до 28% з 20%).

До Китаю експорт українського соняшникового шроту скоротився на 25%. Він становив 944 тисяч тонн.

На ринку КНР український продукт утримує близько 60% у загальному імпорті за вересень-квітень поточного сезону (71% у вересні-квітні сезону 2023-2024 років).

Майже в 5 разів спостерігається збільшення відвантажень до Китаю соняшникового шроту з Казахстану. Зокрема його частка в імпорті КНР становить близько 5%.

Важливо! Російський шрот зайняв до 27% за цей же період у загальному імпорті проти 9% у попередньому маркетинговому році.