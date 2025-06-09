Як тарифи США вплинули на експорт Китаю

Експорт Китаю до США у травні впав на 34,5% у річному розрахунку. Це найгірший показник з лютого 2020 року, коли торгівлю порушила пандемія COVID-19, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Імпорт із США до Китаю також зменшився на понад 18%. А профіцит торгівлі Китаю з Америкою скоротився на 41,55% – до 18 мільярдів доларів.

Загальний експорт Китаю у травні 2025 року виріс на 4,8%, однак менше прогнозів економістів, які очікували 5% зростання.

Імпорт до Китаю у травні зменшився на 3,4% в порівнянні з торішніми показниками, хоча аналітики очікували зниження лише на 0,9%.

Варто знати! Імпорт до Китаю падає цього року, оскільки слабшає внутрішній попит у країні.

Як Китай наростив експорт в інші країни

Китаю вдалося лише частково компенсувати зменшення експорту до США збільшенням поставок в інші країни:

майже на 15% – до країн Південно-Східної Азії;

на 12% – до країн Євросоюзу;

більш ніж на 33% – до Африки.

Проте темпи зростання китайського експорту сповільнились у порівнянні з квітнем, коли ріст становив 8,1%.

Експорт рідкісноземельних елементів із Китаю впав на 5,7%.

Постачання смартфонів та побутової техніки зменшилися приблизно на 10% і 6% відповідно.

За словами аналітиків, зростання китайського експорту в травні не виправдало очікувань, головним чином через різке скорочення постачань до США.

Варто знати! Очікується, що наслідки торгівельного перемир’я між Пекіном і Вашингтоном повною мірою проявляться лише у червневій статистиці.