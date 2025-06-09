Тарифи Трампа обвалили експорт Китаю до найгіршого рівня за 5 років

Нові тарифи президента Дональда Трампа вдарили по торгівлі між США та Китаєм. Навіть попри тимчасове перемир’я між країнами, обсяги поставок різко скоротилися.

Як тарифи США вплинули на експорт Китаю

Експорт Китаю до США у травні впав на 34,5% у річному розрахунку. Це найгірший показник з лютого 2020 року, коли торгівлю порушила пандемія COVID-19, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Імпорт із США до Китаю також зменшився на понад 18%. А профіцит торгівлі Китаю з Америкою скоротився на 41,55% – до 18 мільярдів доларів.

Загальний експорт Китаю у травні 2025 року виріс на 4,8%, однак менше прогнозів економістів, які очікували 5% зростання.

Імпорт до Китаю у травні зменшився на 3,4% в порівнянні з торішніми показниками, хоча аналітики очікували зниження лише на 0,9%.

Варто знати! Імпорт до Китаю падає цього року, оскільки слабшає внутрішній попит у країні.

Як Китай наростив експорт в інші країни

Китаю вдалося лише частково компенсувати зменшення експорту до США збільшенням поставок в інші країни:

майже на 15% – до країн Південно-Східної Азії;

на 12% – до країн Євросоюзу;

більш ніж на 33% – до Африки.

Проте темпи зростання китайського експорту сповільнились у порівнянні з квітнем, коли ріст становив 8,1%.

Експорт рідкісноземельних елементів із Китаю впав на 5,7%.

Постачання смартфонів та побутової техніки зменшилися приблизно на 10% і 6% відповідно.

За словами аналітиків, зростання китайського експорту в травні не виправдало очікувань, головним чином через різке скорочення постачань до США.

Варто знати! Очікується, що наслідки торгівельного перемир’я між Пекіном і Вашингтоном повною мірою проявляться лише у червневій статистиці.