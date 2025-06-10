Чому падають експортні доходи від залізної руди

Найбільше від падіння світових цін постраждав залізорудний експорт України. У січні-квітні він скоротився на 10,2%, до 11,5 мільйона тонн, і на 20,9 % – до 82 892,99 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на GMK Center.

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Також на падіння виручки вплинули й внутрішні фактори:

У вересні 2024 року зупинився Інгулецький ГЗК групи "Метінвест"через високі тарифи на електроенергію.

Весною 2025 року скоротила виробництво компанія Ferrexpo через неповернення ПДВ за поставлену на експорт залізорудну продукцію.

Це одна з причин зменшення показника в натуральному виразі, плюс несприятлива цінова кон’юнктура. Вона робить невигідним продаж на зовнішньому ринку для низки українських ГЗК,

– зазначають аналітики.

Варто знати! За словами експертів, виробничі витрати металургійних підприємств зростають через високі ціни державних монополій, а ціни на відпускну продукцію падають. Тому компаніям доводиться скорочувати відвантаження, щоб не збільшувати збитки.

Чому скорочується виручка від експорту прокату

Експорт довгомірного прокату теж погіршується, оскільки основний потік спрямований на Євросоюз. А європейські котирування прокату падають через кризу в житловому будівництві.

Падіння продажів українського довгомірного прокату до кінця року може скласти 15% у грошовому вимірі.

Експортна виручка у сфері плоского прокату може знизитися на 10-12% у річному вимірі.

Продажі заготовок і слябів, ймовірно, впадуть на 25-30%.

На 25-30% також можуть просісти доходи від експорту труб і чавуну.

За такого сценарію, який можна назвати базовим, загальні втрати експортних доходів ГМК України в 2025 році можуть перевищити 1 мільярд доларів,

– прогнозують у GMK Center.

Важливо! Загальні підсумки за 4 місяці 2025 року підтверджують попередній прогноз про погіршення цінової ситуації на світових ринках і зменшення експорту металургії цього року.