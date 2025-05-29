Куди Росія продає свою металургійну продукцію

Після введення західних санкцій у 2022 році Росія поступово переорієнтувала свій металургійний експорт з Європи та США до країн Близького Сходу, Азії та Північної Африки, повідомляє 24 Канал з посиланням на GMK Center.

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За даними видання, у перший рік введення масштабних санкцій Росія спрямувала поставки сталевих напівфабрикатів до Китаю – їхній експорт у 2022 році зріс у 3 рази. Однак за підсумками 2024 року експорт чорних металів з Росії скоротилися вдвічі. Втім стабільними залишаються поставки залізної руди на китайський ринок – до 9,7 мільйона тонн (на 2023 рік).

Ще одним ринком збуту для російської металопродукції стала Туреччина. Експорт напівфабрикатів та чавуну у 2022 році зріс у 2,1 і 1,7 раза відповідно. У 2024 році через наплив дешевої китайської сталі поставки російських напівфабрикатів до Туреччини впали на 20%. Однак Туреччина стабільно закуповує чавун у Росії.

Важливо! Країни Близького Сходу та Африки не змогли стати для Росії важливими споживачами сталі. Проте вона збільшила у кілька разів поставки сталевих напівфабрикатів.

Чому санкції не мали очікуваного впливу на експорт Росії

Попри санкції, російський експорт сталі та напівфабрикатів залишається значним через великий попит у країнах, які не запроваджували обмеження. Зіграла свою роль і відсутність повної заборони на постачання російської металургійної продукції до Європи.

Євросоюз продовжує купувати російські напівфабрикати та чавун, хоча для них і діє режим квот. Минулого року квота на експорт російського чавуну до ЄС у 1,14 мільйона тонн була повністю використана ще до вересня.

У січні-лютому 2025 року Євросоюз взагалі різко наростив імпорт російської металургійної сировини.

Імпорт чавуну зріс у 8,7 раза в річному розрахунку – до 678,4 тисячі тонн за два місяці. Найбільше чавуну у Росії цьогоріч закупили Італія, Латвія і Бельгія.

Обсяги імпорту напівфабрикатів з Росії збільшилися взагалі на 16,2% у річному розрахунку – до 551,4 тисячі тонн. Основними споживачами напівфабрикатів у січні-лютому біли Італія, Бельгія і Данія.

Варто знати! Додатково російський експорт стимулював демпінг цін на сталеву продукцію, що зробило її ще більш привабливою для покупців.