Як зменшилися доходи Росії від експорту нафти

Загальна вартість експорту російської нафти за чотири тижні до 25 травня впала до найнижчого рівня за два роки. Росія стрімко втрачає доходи на тлі нового падіння цін на нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За підрахунками видання, Росія постачала за чотири тижні до 25 травня в середньому 3,39 мільйона барелів на добу. Це лише на 10 тисяч барелів менше, ніж за аналогічний попередній період. Проте загальна вартість цих поставок нафти стала найнижчою з квітня 2023 року.

Загалом вартість експорту нафти з Росії постійно знижується вже протягом 13 місяців.

Ціна на російську нафту впала на 28% від квітня 2024 року.

Обсяг постачань нафти скоротився приблизно на 8% за той же період.

Незрозуміло, чи відіграли санкції суттєву роль у цих тенденціях. Тим не менш, країни G7 розглядають можливість зниження цінової стелі, вище якої російська нафта не може транспортуватися із залученням західних судлуг, до 50 доларів за барель із поточного рівня у 60 доларів,

– зазначає Bloomberg.

Важливо! Як показують дані систем відстеження російських танкерів, санкції Великої Британії та ЄС проти цих суден майже не дають ефекту, оскільки Індія та Китай приймають "тіньовий флот" Росії. Американські санкції ефективніші, однак постачальники дедалі частіше їх ігнорують.

Як знизилась вартість експорту російської нафти

За даними Bloomberg, загальна вартість експорту сирої нафти з Росії за тиждень до 25 травня зменшились на 20 мільйонів доларів, що складає 1%, – до 1,26 мільярда доларів. Падіння обсягів поставок лише часткового змогло компенсувати незначне зростання середніх цін за тиждень.

Експортні ціни на нафту із Балтики зросли приблизно на 0,30 долара.

Ціни на експорт з Чорного моря піднялися на 0,20 долара.

Ціна на головну тихоокеанську марку ESPO впала на 0,20 долара.

За середніми показниками за чотири тижні травня, ціна на експорт російської нафти падає вже сьомий тиждень поспіль, як Urals, так і ESPO.

Варто знати! Російську нафту Urals зараз експортують приблизно за 52 доларів за барель, тому нинішня нафтова стеля майже не впливає на експорт.