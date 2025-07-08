Експорт російської нафти обвалився до мінімуму за 5 місяців

Обсяги переробки нафти в Росії зростають швидше, ніж виробництво. Це поступово знижує рівень експорту.

Як обвалився експорт нафти

Поставки сирої нафти з Росії впали до найнижчого рівня з лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За даними відстеження танкерів, середній обсяг морських перевезень сирої нафти становив 3,12 мільйона барелів на день протягом чотирьох тижнів до 6 липня, що на 3% менше, ніж за аналогічний період до 29 червня. За цим показником потоки впали до найнижчого рівня з періоду лютого і зменшилися на 200 000 барелів на день з березня.

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 6 липня 30 танкерів завантажили 22,96 мільйона барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс з 21 мільйона барелів на 28 суднах попереднього тижня.

Потоки сирої нафти за період до 6 липня становили близько 3,12 мільйона барелів на день у середньому за чотири тижні, що на 90 000 барелів на день менше, ніж за період до 29 червня.

Ціни на російську нафту

Валова вартість експорту Москви зросла приблизно на 100 мільйонів доларів, або на 8%, до 1,36 мільярда доларів за тиждень до 6 липня. Збільшення потоків було частково компенсовано нижчими середніми цінами. Середні тижневі експортні ціни на російську сиру нафту знижувалися другий тиждень.

Ціна на нафту марки Urals з Балтійського та Чорного морів протягом тижня впала приблизно на 1,30 долара за барель до середньої ціни 57,25 долара за барель, тоді як ціна на ключову тихоокеанську нафту марки ESPO знизилася на 1 долар до середньої ціни 62,80 долара за барель. Ціни на поставки в Індії знизилися на 1,20 долара до 67,32 долара за барель, згідно з даними Argus Media.

Навіть з урахуванням цього показника, вартість експорту впала на 1% за період до 6 липня до середнього показника близько 1,34 мільярда доларів на тиждень, причому зниження потоків більш ніж компенсувало незначне зростання цін.