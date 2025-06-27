Мінус 8% за місяць: експорт російських нафтопродуктів обвалився

Експорт російських нафтопродуктів різко скоротився на початку літа. У червні обсяги продажів впали до найнижчого рівня за останні 8 місяців.

Як скоротився російський експорт

У перші 20 днів червня, за даними аналітичної компанії Vortexa Ltd, морський експорт Росії склав 2 мільйони барелів на добу. Це найнижчий рівень поставок із жовтня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Експорт російських нафтопродуктів у червні скоротився на 8% у порівнянні як з травнем, так і з червнем минулого року. Найбільше у червні впало постачання з балтійських портів – на 15%.

Поставки сирої нафти обвалилися через техобслуговування у ключовому тихоокеанському порту.

Також експорт нафтопродуктів скоротився на тлі затяжних ремонтів на нафтопереробних заводах, що постачають з балтійських портів.

Слід знати! Цього місяця темпи переробки нафти зросли, оскільки НПЗ завершують сезонні ремонти. Проте обсяги для експорту обмежені через те, що російський уряд наказав збільшити внутрішні запаси пального на тлі зростаючого попиту у сільському господарстві та літніх перевезеннях.

Яким було постачання нафтопродуктів у червні

Головним чинником падіння експорту російських нафтопродуктів у червні 2025 року був мазут.

З 1 по 20 червня поставки мазуту скоротилися на 16% — до 537 000 барелів на добу.

Експорт сирої нафти впав на 15% - до 322 000 барелів на добу – найнижчого показника цього року.

Обсяги відвантаження бензину і компонентів для змішування були менш як 200 барелів на добу.

Постачання авіаційного палива зменшилося до дев'ятимісячного мінімуму – 15 000 тисяч барелів на день

Водночас експорт дизельного палива та газойлю збільшився на 1% у порівнянні з травнем – майже до 1 мільйона барелів на день, зокрема до Туреччини.

Варто знати! Разом з тим експорт російської сировини для НПЗ зріс на 84% - до 132 000 барелів на день – це найвищий рівень з листопада.