Відновлення експорту з Китаю до ЄС

Китай готовий прискорити перевірку та схвалення експорту рідкоземельних елементів до фірм Європейського Союзу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Також Мінторгівлі Китаю заявило, що винесе вердикт щодо свого торгового розслідування імпорту бренді з ЄС до 5 липня. Консультації щодо цінових зобов'язань між Китаєм та ЄС щодо електромобілів китайського виробництва, що експортуються до ЄС, також на стадії завершення.

Згідно із заявою Мінторгівлі, ці питання обговорювалися у вівторок у Парижі між міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао та комісаром ЄС з питань торгівлі Марошем Шефчовичем.

Ці коментарі знаменують собою прогрес у питаннях, які заважали відносинам Китаю з ЄС протягом минулого року, – повідомили у Reuters.

Чому експорт призупинили

Рішення Китаю у квітні призупинити експорт рідкоземів та пов'язаних з ними магнітів перевернуло ланцюги поставок, що є ключовими для автовиробників, виробників аерокосмічної продукції, напівпровідникових компаній та військових підрядників у всьому світі.

Міністерство заявило, що Китай надає великого значення занепокоєнню ЄС та "готовий створити зелений канал для кваліфікованих заявок, щоб пришвидшити процес затвердження".

В окремій заяві, опублікованій пізніше, Міністерство торгівлі заявило, що Китай готовий і надалі зміцнювати комунікацію та діалог з відповідними країнами щодо контролю за експортом рідкоземельних елементів, оскільки визнає, що попит з боку таких секторів, як робототехніка та електромобілі, зріс.