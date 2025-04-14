Китай призупинив експорт рідкоземельних мінералів через мита Трампа

Трамп збільшив мита на китайський імпорт. Після підвищення, тарифи сягнули – 145%. Пекін відповів на це.

Як Китай вирішив відповісти на мита Трампа

Китай ухвалив рішення призупиити експорт рідкоземельних мінералів і магнітів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Відвантаження було зупинено в усіх портах КНР. Це обмеження триватиме доки китайський уряд не підготує нову систему контролю, що обмежить постачання для окремих компаній. У тому числі і для – американських оборонних підрядників.

Потрібно розуміти, що мінерали, які блокує Китай, широко використовуються у таких галузях:

оборонна;

автомобільна;

електронна;

аерокосмічна.

Китай ще 4 квітня ввів експортний контроль на 7 рідкоземельних елементів (до них, зокрема, відносяться самарій та тербій). Тобто, експорт загалом не забороняється. Проте кожна поставка жорстко контролюється. Аналогічні обмеження діяли і раніше на інші елементи.

Зверніть увагу! Станом на зараз, саме Китай забезпечує 70% від світового видобутку рідкоземельних металів. Тобто Америка дуже залежна від їх постачання. Саме тому США вирішили знову домовлятися з Україною для отримання доступу до її запасів рідкоземельних мінералів. Росія своєю чергою теж пропонує Вашингтону співпрацю. Зокрема, йдеться про копалини на окупованій українські території.