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14 квітня, 17:27
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Китай призупинив експорт рідкоземельних мінералів через мита Трампа

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Китай призупинив експорт рідкоземельних мінералів через підвищення мит Трампом.
  • Експорт рідкоземельних мінералів та магнітів зупинено у всіх портах КНР, поки не буде підготовлена нова система контролю поставок.

Трамп збільшив мита на китайський імпорт. Після підвищення, тарифи сягнули – 145%. Пекін відповів на це.

Як Китай вирішив відповісти на мита Трампа

Китай ухвалив рішення призупиити експорт рідкоземельних мінералів і магнітів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Відвантаження було зупинено в усіх портах КНР. Це обмеження триватиме доки китайський уряд не підготує нову систему контролю, що обмежить постачання для окремих компаній. У тому числі і для – американських оборонних підрядників.

Потрібно розуміти, що мінерали, які блокує Китай, широко використовуються у таких галузях:

  • оборонна;
  • автомобільна;
  • електронна;
  • аерокосмічна.

Китай ще 4 квітня ввів експортний контроль на 7 рідкоземельних елементів (до них, зокрема, відносяться самарій та тербій). Тобто, експорт загалом не забороняється. Проте кожна поставка жорстко контролюється. Аналогічні обмеження діяли і раніше на інші елементи.

Зверніть увагу! Станом на зараз, саме Китай забезпечує 70% від світового видобутку рідкоземельних металів. Тобто Америка дуже залежна від їх постачання. Саме тому США вирішили знову домовлятися з  Україною для отримання доступу до її запасів рідкоземельних мінералів. Росія своєю чергою теж пропонує Вашингтону співпрацю. Зокрема, йдеться про копалини на окупованій українські території.