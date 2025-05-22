Експорт російської нафти до Китаю продовжує зменшуватися

Бажання Росії продовжувати війну проти України негативно впливає на ключові сектори російської економіки. Зокрема у квітні 2025 року експорт російського вугілля та нафти до Китаю обвалився приблизно на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експорт нафти Росії до Китаю знижується

Ця тенденція зберігається з початку поточного року, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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За перші 4 місяці року експорт нафти з Росії до Китаю впав більш як на 14%. І попри заяви російської пропаганди про щиру дружбу та розширення економічної співпраці з Китаєм, Пекін поводить себе прагматично, намагаючись уникнути зайвих ризиків через антиросійські санкції.

Як уже відзначав Центр, після початку повномасштабного вторгнення в Україну китайські інвестиції у Росії скоротилися з понад 1,2 мільярда до 400 мільярдів доларів на рік,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Продовження війни проти України поступово підриває визначальні для бюджету Москви галузі економіки й торгівлю навіть із "дружніми" державами.