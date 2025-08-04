Куди експортує український бізнес?

Наразі Євросоюз є головним ринком збуту для 85,5% українських експортерів. Про це свідчать результати червневого дослідження Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), повідомляє 24 Канал.

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Значну частку також має Туреччина (11,1%), а Китай відзначили менше 1% – лише 0,4% опитаних експортерів,

– розповіли в ІЕД.

Однак, за словами дослідників, надмірна орієнтація на ринок Євросоюзу загрожує стабільності експорту українських підприємств.

Ризики створюють можливі адміністративні чи інституційні бар'єри ЄС, наприклад, блокування продукції українських фермерів на кордоні Польщі.

Також ризики несуть внутрішні процеси ЄС, які можуть бути пов'язані із торгівельною війною з США чи фінансовою ситуацією в самому блоці.

Важливо! На думку фахівців ІЕД, залежність українських експортерів від ринку ЄС може мати негативний вплив на стан підприємств.

Які підприємства експортують найбільше?

За даними опитування, частіше експортують великі підприємства, ніж малі:

мікропідприємства – 25% експортерів;

малі компанії – 42% експортерів;

середні підприємства – 67% експортерів;

великий бізнес – 91% експортерів.

Ситуація також значно відрізняється залежно від галузі:

найбільше експортерів – серед металургійних компаній (74%);

найменше – серед виробників будівельних матеріалів (28%).

Більшість експортерів мають обмежену географію експорту. Майже чверть підприємств (23%) експортують лише до однієї країни, а майже дві третини (63%) – до двох-п’яти країн,

– зазначив співробітник ІЕД Євген Ангел.

Станом на червень 2025 року більшості українських експортерів вдалося відновити продаж товарів за кордон після початку війни. Однак майже кожен шостий так і не зміг налагодити експорт, особливо серед мікро- та малих підприємств.

Варто знати! Як показало дослідження, експортери набагато позитивніше оцінюють свою фінансову ситуацію та діловий клімат в країні, ніж "звичайний" бізнес.