У 2022 році найбільшим експортером України стали країни ЄС

У 2022 році найбільше Україна експортувала до ЄС – понад 60% від всього обсягу. А от торгівля з Азійським регіоном суттєво скоротилась.

Експорт України у 2022 році

За 11 місяців 2022 року український експорт скоротився із 61,3 до 40,7 мільярда доларів, тобто на 36,6%. Найбільшим торговим партнером України торік став Євросоюз.

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За цей період середня частка експорту становила 63,3%. Загалом експортна частка за 2022 рік суттєво зросла: з 40,4% на початок 2022 року до 68,8% в листопаді.

Найактивніше у 2022 році українські товари купувала Польща. Обсяг експорту до країни склав 6,2 мільярда доларів, або 15,2%. Також торговими партнерами України також стала Румунія (8,6%), Туреччина — (6,6%), Китай (5,4%), Німеччина та Угорщина (по 5,2%).

Експорт з Азійським регіоном скоротився

Торгівля з Азійським регіоном – з 35,2% у січні знизилась до 21,6% в листопаді. Таким чином за 1 місяців середня частка склала 21,8%, що суттєво менше проти 63,3% ЄС.

Ще 4,9% припало на торгівлю з африканськими країнами та 4,1% – з іншими європейськими державами.