Експорт вугілля Росією морем знову сягнув максимального рівня

Російський експорт вугілля морським транспортом повернувся до найвищих історичних рівнів згідно з аналітичними даними компанії Kpler. Експерт рекордно зріс після того, як ЄС восени дозволив перенаправляти обсяги в Азію.

Експорт вугілля Росією морем

Відвантаження в жовтні склали близько 16,6 мільйона тонн, що впритул наближається до рекордних показників червня, який був найвищим принаймні з 2017 року. Відтоді експорт трохи знизився, проте це відповідає звичайній сезонній волатильності.

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ЄС заборонив імпорт російського вугілля з 10 серпня. У вересні Європейська комісія опублікувала переглянуті вказівки, заявивши, що надання необхідних для транспортування за межі ЄС послуг має бути дозволено для боротьби з енергетичною та продовольчою безпекою у світі. Йдеться про транспортування, фінансування та страхування таких вантажів.

Росія традиційно входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, хоча ця галузь становить лише незначну частину російської економіки. Під час дії обмежень ЄС продажі вугілля Росією зупинились, зазначає аналітик Kpler Віктор Катона.

Напрямки відвантаження вугілля змінилися з початку року, причому Туреччина стала одним з ключових факторів успіху Росії, і Китай також вніс свій внесок,

– додає він.

Експорт вугілля з Росії морським шляхом зріс після послаблення санкцій ЄС 21 вересня

Обсяг експорту Росією морським шляхом / Інфографіка Bloomberg

Продажі вугілля в Азію зросли

Країни ЄС, як і раніше, не можуть імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти товар в треті країни. Продажі російського вугілля в Азію різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Цілком можливо, що роз'яснення ЄС щодо своїх вугільних санкцій зменшило занепокоєння операторів з приводу того, чи зможуть вони транспортувати російське вугілля,

– розповів Філіп Гувейя, аналітик міжнародної судноплавної організації Bimco.

Разом з тим аналітик вважає, що основною причиною збільшення російського вугільного експорту є збільшення попиту з боку чутливих до цін ринків.