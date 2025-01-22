У Росії впав експорт наприкінці 2024 року

Зокрема у грудні минулого року експортери вивезли за кордон товарів на 31,3 мільярда доларів, пише 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Однак їхній виторг знизилася на 19% у річному вимірі. З цієї суми 25,7 мільярда було витрачено на оплату імпорту.

Важливо! Тому у результаті прибуток від зовнішньої торгівлі (профіцит торгового балансу) скоротився до 5,6 мільярда доларів. А це найнижчий показник з 2020 року.

Що посприяло зниженню російського експорту

Водночас у грудні російська економіка заробила лише 2 мільярди доларів торгового профіциту на експорті та імпорті. А це також є мінімумом із часів пандемії.

Аналітики пишуть, що причиною погіршення зовнішньої торгівлі наприкінці року є ефект від санкцій, запроваджених наприкінці листопада проти російського банківського сектору. Таким чином постраждали платежі та загальмувалися експортні потоки.

Крім того, під обмеження США потрапив Газпромбанк. Це останній із великих державних банків, який зберігав доступ до доларових розрахунків та системи SWIFT.

Зауважте! Разом із ним до санкційних списків потрапили ще 50 кредитних організацій, які займалися зовнішньою торгівлею. Так під санкціями опинилося 95% російської банківської системи.

Що ще відомо про експортні доходи Росії

До того ж у грудні закордонні активи російських компаній зросли ще на 4,9 мільярда доларів. Тобто "частина валютної виручки" залишається на рахунках за кордоном і не надходить на внутрішній валютний ринок. І за рік обсяг таких "заморожених" доходів досяг 20 мільярдів доларів.

Зокрема новий пакет санкцій значно вдарив по російській нафтовій галузі. Тому найближчим часом експортні доходи залишаться на низькому рівні. Російський Райффайзенбанк прогнозує скорочення експорту на 10%, тобто більш ніж на 40 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Зазвичай у грудні експортні доходи економіки зростають, але цього року цього не сталося, у порівняно з листопадом експорт упав на 10%.