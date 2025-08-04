Як сильно впав експорт газу Росії до країн Європи?

Ці цифри підрахував Reuters на основі статистики "Турецького потоку" – останнього трубопроводу, доступного для постачання газу в ЄС, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли "Газпром" продав до Європи 18,3 мільярда кубометрів, обсяги впали майже вдвічі. У середньому щомісяця на європейський ринок надходило 1,4 мільярда кубів газу.

І якщо цей темп збережеться, то за підсумками року "Газпром" експортує до країн Європи лише близько 17 мільярдів кубометрів. Це стане новим антирекордом із початку 1970-х років.

Для порівняння: у 1975 році обсяги експорту радянського газу до Європи становили 19,3 мільярда кубометрів на рік, а у 1980-му, після укладання великого контракту з Німеччиною, вже 54,8 мільярда,

– пишуть російські медіа.

У 2018-2019 роки "Газпром" постачав до Європи 170–180 мільярдів кубів на рік. Після вторгнення в Україну ці обсяги впали до 28 мільярдів кубометрів у 2023 році та 32 мільярдів – у 2024-му.

З початку 2025 року "Газпром" втратив транзит через Україну. Як зазначають у матеріалі, хоча постачання через "Турецький потік" зросли на 7% у річному вимірі, цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати "відсутність української труби", яка мала потужність понад 140 мільярдів кубометрів на рік.

Важливо! Минулого року видобуток газу"«Газпромом" склав 416,19 мільярда кубометрів, з яких лише 355,23 мільярда вдалося реалізувати на зовнішньому та внутрішньому ринках.