Росія продовжує втрачає газовий ринок Європи, де домінувала ще з радянських часів. За січень-липень 2025 року "Газпром" прокачав для залишених європейських клієнтів 9,93 мільярда кубометрів газу.

Як сильно впав експорт газу Росії до країн Європи?

Ці цифри підрахував Reuters на основі статистики "Турецького потоку" – останнього трубопроводу, доступного для постачання газу в ЄС, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли "Газпром" продав до Європи 18,3 мільярда кубометрів, обсяги впали майже вдвічі. У середньому щомісяця на європейський ринок надходило 1,4 мільярда кубів газу.

І якщо цей темп збережеться, то за підсумками року "Газпром" експортує до країн Європи лише близько 17 мільярдів кубометрів. Це стане новим антирекордом із початку 1970-х років.

Для порівняння: у 1975 році обсяги експорту радянського газу до Європи становили 19,3 мільярда кубометрів на рік, а у 1980-му, після укладання великого контракту з Німеччиною, вже 54,8 мільярда,

– пишуть російські медіа.

У 2018-2019 роки "Газпром" постачав до Європи 170–180 мільярдів кубів на рік. Після вторгнення в Україну ці обсяги впали до 28 мільярдів кубометрів у 2023 році та 32 мільярдів – у 2024-му.

З початку 2025 року "Газпром" втратив транзит через Україну. Як зазначають у матеріалі, хоча постачання через "Турецький потік" зросли на 7% у річному вимірі, цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати "відсутність української труби", яка мала потужність понад 140 мільярдів кубометрів на рік.

Важливо! Минулого року видобуток газу"«Газпромом" склав 416,19 мільярда кубометрів, з яких лише 355,23 мільярда вдалося реалізувати на зовнішньому та внутрішньому ринках.