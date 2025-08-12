Скільки залучили Ethereum-ETF?
У понеділок дев'ять фондів ETF на базі Ethereum разом зафіксували приплив інвестицій у розмірі 1,02 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Block.
Дивіться також Нобелівський лауреат гучно розкритикував криптовалюти, виділивши головні недоліки
Лідером за інвестиціями став фонд BlackRock ETHA, який отримав чистих надходжень на суму 639,8 мільйона доларів.
- Фонд Fidelity FETH збільшився на 277 мільйона, що стало найбільшим припливом коштів для нього за день.
- Менше залучив фонд Mini Ether Trust від Grayscale – 66,57 мільйона доларів.
- А фонд ETHE зафіксував приплив у розмірі 13 мільйонів доларів.
- Також надходження отримали фонди Franklin Templeton, Bitwise, VanEck, 21Shares.
Інвестори все більше визнають цінність Ethereum як засобу збереження вартості та фундаментального рівня для децентралізованих фінансів і інновацій Web3. Цей попит відображає зростаючу довіру інституцій до довгострокового потенціалу ETH,
– пояснив директор LVRG Research зазначив Нік Рак.
Важливо! Як зазначає видання, сам Ethereum також суттєво зріс у ціні. Вартість криптовалюти підскочила на 45% за останній місяць.
Як зростають Ethereum-ETF?
Рекорд, встановлений у понеділок, підтверджує тривалу тенденцію до приросту ETF-Ethereum.
- З травня чисті надходження Ethereum-ETF досягли понад 8 мільярдів доларів.
- Разом із новими рекордними надходженнями загальна сума інвестицій склала 10,83 мільярда доларів.
Приплив капіталу пояснюється сприятливими регуляторними умовами та рекордними інвестиціями компаній з Ethereum-скарбницями, які мають на своєму балансі сукупно майже 3,5 мільйона ETH,
– розповів директор Kronos Research Вінсент Лю.
Тим часом спотові ETF на біткоїн у понеділок отримали набагато менше надходжень – лише 178,15 мільйона доларів.
Варто знати! Популярність Ethereum підтверджує навіть статистика Google. За даними компанії, у серпні пошукові запити за цією криптовалютою сягнули максимуму за останні три роки.