Скільки залучили Ethereum-ETF?

У понеділок дев'ять фондів ETF на базі Ethereum разом зафіксували приплив інвестицій у розмірі 1,02 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Block.

Дивіться також Нобелівський лауреат гучно розкритикував криптовалюти, виділивши головні недоліки

Лідером за інвестиціями став фонд BlackRock ETHA, який отримав чистих надходжень на суму 639,8 мільйона доларів.

Фонд Fidelity FETH збільшився на 277 мільйона, що стало найбільшим припливом коштів для нього за день.

Менше залучив фонд Mini Ether Trust від Grayscale – 66,57 мільйона доларів.

А фонд ETHE зафіксував приплив у розмірі 13 мільйонів доларів.

Також надходження отримали фонди Franklin Templeton, Bitwise, VanEck, 21Shares.

Інвестори все більше визнають цінність Ethereum як засобу збереження вартості та фундаментального рівня для децентралізованих фінансів і інновацій Web3. Цей попит відображає зростаючу довіру інституцій до довгострокового потенціалу ETH,

– пояснив директор LVRG Research зазначив Нік Рак.

Важливо! Як зазначає видання, сам Ethereum також суттєво зріс у ціні. Вартість криптовалюти підскочила на 45% за останній місяць.

Як зростають Ethereum-ETF?

Рекорд, встановлений у понеділок, підтверджує тривалу тенденцію до приросту ETF-Ethereum.

З травня чисті надходження Ethereum-ETF досягли понад 8 мільярдів доларів.

Разом із новими рекордними надходженнями загальна сума інвестицій склала 10,83 мільярда доларів.

Приплив капіталу пояснюється сприятливими регуляторними умовами та рекордними інвестиціями компаній з Ethereum-скарбницями, які мають на своєму балансі сукупно майже 3,5 мільйона ETH,

– розповів директор Kronos Research Вінсент Лю.

Тим часом спотові ETF на біткоїн у понеділок отримали набагато менше надходжень – лише 178,15 мільйона доларів.

Варто знати! Популярність Ethereum підтверджує навіть статистика Google. За даними компанії, у серпні пошукові запити за цією криптовалютою сягнули максимуму за останні три роки.