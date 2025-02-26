Фінансові настрої американців

Настрої песимізму охопили всі вікові та соціальні групи, незалежно від доходу чи політичних уподобань, передає 24 Канал з посиланням на дослідження Мічиганського університету.

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Основним чинником занепокоєння є можливе повернення високої інфляції вже у найближчі 12 місяців, підкреслюється у звіті.

Фінансові очікування американців / Інфографіка зі звіту Мічиганського університету

Крім того, в останні роки зростання цін стало основною причиною занепокоєння американців щодо особистого фінансового становища.

Високі ціни та фінансові настрої американців / Інфографіка зі звіту Мічиганського університету

Такі настрої можуть впливати на споживчу поведінку, зокрема на зменшення витрат та інвестицій, що, своєю чергою, може сповільнити економічне зростання.