Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років
- Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років, зокрема через побоювання щодо можливої високої інфляції.
- Настрої песимізму охопили всі вікові та соціальні групи, що може вплинути на споживчу поведінку та економічне зростання.
Американці оцінюють своє фінансове майбутнє найгірше з 2013 року. Рівень споживчої довіри впав до рекордного мінімуму.
Фінансові настрої американців
Настрої песимізму охопили всі вікові та соціальні групи, незалежно від доходу чи політичних уподобань, передає 24 Канал з посиланням на дослідження Мічиганського університету.
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Основним чинником занепокоєння є можливе повернення високої інфляції вже у найближчі 12 місяців, підкреслюється у звіті.
Фінансові очікування американців / Інфографіка зі звіту Мічиганського університету
Крім того, в останні роки зростання цін стало основною причиною занепокоєння американців щодо особистого фінансового становища.
Такі настрої можуть впливати на споживчу поведінку, зокрема на зменшення витрат та інвестицій, що, своєю чергою, може сповільнити економічне зростання.