Хто має право на отримання виплати
Право на допомогу при народженні має один із батьків дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 гривень щомісяця).
Як отримати допомогу
Онлайн:
- комплексна послуга "єМалятко";
- кабінет електронних послуг Мінсоцполітики.
Офлайн:
- Заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко".
- Зверніться до органу соціального захисту населення чи ЦНАП за місцем проживання.
Необхідні документи
- паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;
- РНОКПП;
- довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);
- свідоцтво про народження дитини;
- номер банківського рахунку для соціальних виплат;
- опікунам – рішення суду про встановлення опіки;
- документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).
Важливо! Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.