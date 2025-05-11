Гроші за народження дитини: хто може отримати 40 000 гривень

Кожна сім'я має право на отримання допомоги при народженні дитини. Сума виплат незмінна та не залежить від того, це перша чи, наприклад, третя дитина.

Хто має право на отримання виплати Право на допомогу при народженні має один із батьків дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію. Дивіться також Як отримати гроші замість "пакунка малюка" та що вигідніше Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 гривень щомісяця). Як отримати допомогу Онлайн: комплексна послуга "єМалятко";

кабінет електронних послуг Мінсоцполітики. Офлайн: Заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко". Зверніться до органу соціального захисту населення чи ЦНАП за місцем проживання. Необхідні документи паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України). Важливо! Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.