Не тільки для ВПО: українцям роздаватимуть нову гуманітарну допомогу

Ще один благодійний фонд надаватиме гуманітарну допомогу українцям. На неї зможуть претендувати не тільки переселенці.

Українці можуть отримати гуманітарну допомогу

Допомогу надаватимуть благодійний фонд "Україна це ти" разом з фондами "Громадяни", "Жіночий ветеранський рух", "Го дівчата" тощо.

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На гуманітарку можуть розраховувати:

люди, які опинилися у скрутному становищі через війну;

територіальні громади;

неприбуткові організації;

юридичні особи, які постраждали від війни.

Щоб її отримати, потрібно перейти за цим посиланням та заповнити коротку онлайн-форму. Також треба обрати одну із категорій:

гуманітарна допомога для переселенців (ВПО);

допомога дітям з обмеженими можливостями та дітям, які втратили батьків;

допомога військовим.

Для ВПО побудують житло

У заяві треба буде вказати ім'я, контактний номер телефону та написати повідомлення про себе, описуючи ситуацію, в якій ви опинилися, та що вам потрібно.

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