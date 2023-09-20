Не тільки для ВПО: українцям роздаватимуть нову гуманітарну допомогу
Джерело:zayava
Ще один благодійний фонд надаватиме гуманітарну допомогу українцям. На неї зможуть претендувати не тільки переселенці.
Українці можуть отримати гуманітарну допомогу
Допомогу надаватимуть благодійний фонд "Україна це ти" разом з фондами "Громадяни", "Жіночий ветеранський рух", "Го дівчата" тощо.
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На гуманітарку можуть розраховувати:
- люди, які опинилися у скрутному становищі через війну;
- територіальні громади;
- неприбуткові організації;
- юридичні особи, які постраждали від війни.
Щоб її отримати, потрібно перейти за цим посиланням та заповнити коротку онлайн-форму. Також треба обрати одну із категорій:
- гуманітарна допомога для переселенців (ВПО);
- допомога дітям з обмеженими можливостями та дітям, які втратили батьків;
- допомога військовим.
Для ВПО побудують житло
Уже розпочато будівництво перших 14 будинків за ініціативи Фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства".
Будинки для прийомних сімей – це вагома підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає у сім'ю дітей. Ми хочемо, аби допомога таким сім'ям не була формальною. І саме будівництво таких будинків є одним із ключових напрямків роботи для нашої команди також.
Там буде встановлено підземне модульне бетонне укриття із металевими вибухостійкими дверима. Площа кожного будинку 285,5 метрів квадратних. Приміщення матимуть такі особливості:
- інклюзивність;
- енергоефективність;
- вмебльованість;
- облаштованість побутовою технікою.