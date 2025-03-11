Як зросли доходи Росії від експорту нафти

У січні 2025 року доходи Росії від експорту нафти зросли на 1 мільярд доларів США, досягнувши 15,8 мільярда доларів завдяки зростанню цін на нафту та нафтопродукти, передає 24 Канал з посиланням на дані Russian Oil Tracker за лютий від KSE Institute.

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Зазначено, що в січні російський експорт нафти морем зріс на 4,3%. Поставки сирої нафти збільшились на 3,4%, а експорт нафтопродуктів – на 5,5%.

Попередні дані за 2024 рік показують, що загальні доходи зросли на 4 мільярдів доларів США у річному вимірі, сягнувши 189,1 мільярда доларів США. Попри посилення санкцій США, Росія й надалі значною мірою покладається на тіньовий флот, залучаючи як санкціоновані, так і нові судна для підтримки експорту нафти,

– йдеться у дослідженні.

Таким чином, Китай продовжує підтримувати торгівлю російською нафтою, попри санкції, а також:

Індія, Китай та Туреччина залишаються головними покупцями російської нафти. Хоча Індія зменшила імпорт сирої нафти з Росії на 10% у січні, вона залишилась найбільшим імпортером, забезпечивши 44% всього обсягу імпорту російської сирої нафти морем.

Туреччина ж лідирує в закупівлі нафтопродуктів, імпортуючи 552 тисячі барелів на добу.

За оцінками KSE Institute, доходи Росії від продажу нафти за поточних обмежень цін на нафту та санкційному статус-кво, сягнуть 149 мільярдів доларів США у 2025 році та 131 мільярда доларів США у 2026 році. Однак слабке дотримання санкцій може призвести до збільшення доходів до 170 мільярдів доларів США та 163 мільярди доларів у 2025 і 2026 роках відповідно,

– підрахували фахівці.

Хто перевозить російську нафту

Більшість перевезень російської нафти відбуваються за допомогою тіньового флоту. У січні з російських портів вийшло 192 танкери, завантажені нафтою та нафтопродуктами, зокрема два з них брали участь у перекачуванні нафти з одного судна на інше.

У січні тіньовий флот забезпечив 86% експорту російської сирої нафти морем. Три компанії з ОАЕ контролювали 19% перевезень, серед яких лідерами стали Stream Ship Management Fzco та Avebury Shipmanagement Llc-Fz,

– йдеться у повідомленні.

Росія використовує зручні прапори для обходу санкцій і підтримки експорту нафти, зокрема Панами, Барбадосу та Сьєрра-Леоне. У січні частка танкерів під прапором Панами знизилася на 31%, а Росія почала залучати незареєстровані судна для транспортування нафти.

У KSE Institute повідомили, що п’ять китайських компаній з топ-10 перевізників забезпечили 10% від загального експорту. При цьому 37% поставок російських нафтопродуктів здійснювалося тіньовим флотом, з яких турецькі компанії були відповідальні за 13% перевезень.