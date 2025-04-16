Індія активно розвиває ринок зброї

Тепер він сподівається додати до "кошика покупок" іноземних урядів ракети, гелікоптери та військові кораблі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Індія, яка після України є найбільшим імпортером зброї у світі, розширює можливості державного Експортно-Імпортного банку (EXIM). Таким чином він зможе надавати довгострокові кредити з низькими відсотками, зокрема клієнтам із високими політичними чи кредитними ризиками, які обмежують їхній доступ до традиційного фінансування.

Що ще планує Індія? Також Нью-Делі планує значно збільшити кількість військових аташе у своїх закордонних представництвах. У межах нової програми уряд самостійно вестиме переговори щодо деяких контрактів на постачання озброєнь. Крім того, Індія націлюється на уряди, які довгий час покладалися на російське озброєння.

Ці плани свідчать про безпрецедентні зусилля уряду взяти безпосередню участь у залученні та фінансуванні іноземних покупців на тлі активного переозброєння світу та зміни геополітичних зв’язків.

Раніше індійські чиновники більше зосереджувалися на закупівлі винищувачів російського виробництва та американських гаубиць для протистояння Китаю та Пакистану – двом ядерним сусідам Індії. Хоча країна давно має сектор з виробництва стрілецької зброї, лише нещодавно приватні компанії почали випускати високотехнологічні боєприпаси та обладнання.

Індія впевнено рухається до мети збільшення обсягів оборонного експорту,

– написав міністр оборони Раджнатх Сінгх у X цього місяця.

Що повпливало на ситуацію в Індії

За словами індійського чиновника, відповідального за розвиток експорту озброєння, поворотним моментом стало вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Запаси озброєння західних країн були направлені до Києва, а російські заводи зосередилися майже виключно на забезпеченні власної армії.

Це змусило багато країн, які традиційно покладалися на США або Росію – двох найбільших експортерів зброї у світі – шукати альтернативи. А оскільки Індія має досвід закупівель та освоєння технологій озброєння як із Заходу, так і з Росії, вона почала отримувати більше запитів.

Зверніть увагу! У 2023–2024 фінансовому році Індія виробила озброєння на суму 14,8 мільярда доларів США – на 62% більше, ніж у 2020 році.