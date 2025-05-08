Радник Трампа запускає біткойн-інвестиційну компанію

Угода, над якою працювали з січня, складається з 200 мільйонів доларів акціонерного фінансування та 100 мільйонів доларів у вигляді конвертованого боргу, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Компанія Бейлі називається Nakamoto. Вона зосередиться на придбанні та зберіганні біткойнів і має об’єднатися з уже наявною компанією, що котирується на Nasdaq.

Зверніть увагу! Очікується, що про угоду оголосять на початку наступного тижня. А публічне розміщення компанії заплановане на літо.

Що відомо про Nakamoto?

Nakamoto планує купувати компанії по всьому світу, зокрема в Бразилії, Таїланді та Південній Африці, й інвестувати в них свої біткойни. Підприємство підтримують відомі інвестори, а його дорадча рада включає впливових осіб.

