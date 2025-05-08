Радник Трампа запускає біткойн-інвестиційну компанію
Угода, над якою працювали з січня, складається з 200 мільйонів доларів акціонерного фінансування та 100 мільйонів доларів у вигляді конвертованого боргу, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.
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Компанія Бейлі називається Nakamoto. Вона зосередиться на придбанні та зберіганні біткойнів і має об’єднатися з уже наявною компанією, що котирується на Nasdaq.
Зверніть увагу! Очікується, що про угоду оголосять на початку наступного тижня. А публічне розміщення компанії заплановане на літо.