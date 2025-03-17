Чому інвестори проявляють інтерес до Росії

Так деякі інвестори проявляють інтерес до російських облігацій та рубля, бо впевнені, що американський лідер може послабити санкції проти Кремля, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що відомо про інвестиції у російську економіку? Інвестори вважають, що угода про припинення вогню між Києвом та Москвою стане кроком у напрямку відновлення Інвестори вважають, що угода про припинення вогню між Києвом та Москвою стане кроком у напрямку відновлення економіки Росії . Тому, навіть попри санкції, певні західні фонди шукають способи працювати з російськими облігаціями. Вони майже втратили свою цінність у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак тепер починають відновлювати позиції.

Безумовно, існує певний ажіотаж, переважно в середовищі хедж-фондів,

– каже аналітик інвестиційної компанії Ninety One Роджер Марк.

Однак він додав, що торгівля рублем залишається обмеженою. До того ж більшість російських облігацій недоступні для іноземних інвесторів через санкції та внутрішні обмеження.

Видання пише, що обсяги міжнародної торгівлі рублем впали до 50 мільйонів доларів на тиждень. Водночас до початку вторгнення вони вимірювалися мільярдами. Деякі трейдери використовують казахстанський тенге як проксі-валюту для операцій з рублем. Такі дії дозволяють збільшити обсяги торгів до 100-200 мільйонів доларів на тиждень.

Зверніть увагу! За 2025 рік рубль зріс майже на третину стосовно долара. Причиною тому стали надії щодо закінчення трирічної повномасштабної війни.