США залишаться без нафти: Канада планує проєкт на мільярди доларів

Канада хоче зменшити надмірну залежність країни від США як ринку збуту, стимулювати економіку та розширити торгівельні зв’язки з іншими країнами. Для цього планують реалізувати проєкт на мільярди доларів.

Як Канада хоче позбутися залежності від США

Канада планує побудувати новий нафтопровід для постачання більшої кількості нафти на зовнішні ринки, який також буде пов’язаний із "зеленими" інвестиціями для зменшення впливу галузі на екологію. Про це заявив прем’єр-міністр країни Марк Карні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Для Канади абсолютно вигідно декарбонізувати власну нафту та розглянути можливість створення нового нафтопроводу, який дозволить експортувати нафту за межі США,

– заявив Карні.

За словами прем’єра, на саміті з лідерами провінцій вони домовилися про підтримку будівництва західних і північних торгівельних коридорів для експорту ресурсів, зокрема і потенційної нафтової магістралі до морського узбережжя.

Важливо! США зараз купують близько 4 мільйонів барелів сирої нафти на день у Канади. Однак на тлі торгівельної напруженості з президентом Дональдом Трампом країна прагне розвивати національні проєкти, щоб позбутися залежності від сусіда у цій ключовій галузі.

Які перешкоди для будівництва нового нафтопроводу

У провінції Альберта, яка є головним нафтодобувним регіоном Канади, проєкт будівництва нового нафтопроводу вже називають "великою угодою". За словами прем’єрки регіону Даніель Сміт, він має великий потенціал, а фінансувати його мають приватні компанії:

Новий трубопровід, здатний транспортувати 1 мільйон барелів нафти на день до західного узбережжя.

Він міг би приносити доходи у розмірі 14,6 мільярда доларів на рік.

Він має супроводжуватися масштабним проєктом з уловлювання вуглецю на заході Канади під назвою Pathways.

Однак будівництво нового трубопроводу зіштовхується із суттєвими перешкодами:

Британська Колумбія та Альберта мають "розбіжності у поглядах" щодо необхідності ще одного трубопроводу через провінції.

Новий трубопровід, ймовірно, проходитиме через території корінних народів, які можуть виступити проти нього і подати позови до суду.

Варто знати! Наразі Канада має лише один трубопровід, який може транспортувати нафту до моря – Trans Mountain. Нещодавно він був розширений і тепер здатний перекачувати близько 900 тисяч барелів щодня.