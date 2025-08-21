Що відомо про мемкойн Веста?

Курс YZY після презентації одразу сягнув 2,99 долара. А за годину капіталізація нової криптовалюти склала понад 3 мільярди доларів, однак пізніше стрімко впала, повідомляє 24 Канал з посиланням на incrypted.

Про намір запустити власний мемкойн Вест говорив ще у лютому цього року.

YZY Money – це концепція, яка надасть вам контроль, вільний від централізованого управління,

– йдеться на офіційному сайті криптовалюти.

Випуском мемкойна Веста займалася Yeezy Investments LLC.

Передбачається, що під безпосереднім контролем репера будуть 70% загальних активів.

Громадськості буде доступна частка пропозиції обсягом у 20%.

Для ліквідності криптовалюти залишаться ще 10%.

На сайті мемкойна Веста зазначають, що активи недоступні у певних юрисдикціях. Проте поки невідомо, про які йде мова.

Запуск мемкойна супроводжувався курйозами та критикою у соцмережах.

Не всі повірили у справжність проєкту, деякі юзери запідозрили, що акаунт Йе могли зламати.

У відповідь репер записав коротке відео, підтвердивши випуск власного мемкойна. Проте й це не переконало скептиків – вони побачили у ролику діпфейк.

Варто знати! Раніше Вест приголомшив публіку, оголосивши про намір запустити Swasticoin на фоні звинувачень його у антисемітизмі. Згодом, однак, репер уточнив, що це був жарт, і закликав прихильників не сприймати кожен його допис надто серйозно.

Хто ще запустив власний мемкойн?