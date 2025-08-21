Що відомо про мемкойн Веста?
Курс YZY після презентації одразу сягнув 2,99 долара. А за годину капіталізація нової криптовалюти склала понад 3 мільярди доларів, однак пізніше стрімко впала, повідомляє 24 Канал з посиланням на incrypted.
Про намір запустити власний мемкойн Вест говорив ще у лютому цього року.
YZY Money – це концепція, яка надасть вам контроль, вільний від централізованого управління,
– йдеться на офіційному сайті криптовалюти.
Випуском мемкойна Веста займалася Yeezy Investments LLC.
Передбачається, що під безпосереднім контролем репера будуть 70% загальних активів.
- Громадськості буде доступна частка пропозиції обсягом у 20%.
- Для ліквідності криптовалюти залишаться ще 10%.
На сайті мемкойна Веста зазначають, що активи недоступні у певних юрисдикціях. Проте поки невідомо, про які йде мова.
Запуск мемкойна супроводжувався курйозами та критикою у соцмережах.
- Не всі повірили у справжність проєкту, деякі юзери запідозрили, що акаунт Йе могли зламати.
- У відповідь репер записав коротке відео, підтвердивши випуск власного мемкойна. Проте й це не переконало скептиків – вони побачили у ролику діпфейк.
Варто знати! Раніше Вест приголомшив публіку, оголосивши про намір запустити Swasticoin на фоні звинувачень його у антисемітизмі. Згодом, однак, репер уточнив, що це був жарт, і закликав прихильників не сприймати кожен його допис надто серйозно.
Хто ще запустив власний мемкойн?
Напередодні своєї інавгурації на другий президентський термін президент США Дональд Трамп оголосив про запуск власного мемкойну $TRUMP. За перші півтори години після запуску капіталізація криптовали досягла 4 мільярдів доларів.
Дружина Трампа Меланія вирішила не відставати і теж запустила свій мемкойн. Він з'явився скоро за токеном президента, але перевищив його успіх. Капіталізація криптовалюти MELANIA сягнула понад 5 мільярдів доларів протягом 30 хвилин після запуску.
Та навіть пастор Трампа Лоренцо Сьюелл, який благословляв інавгурацію президента, завів власну крипту. Він запустив криптовалюту $Lorenzo, однак її вартість обвалилась майже на 100% наступного дня після запуску.