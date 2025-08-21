Скандальний американський репер Каньє Вест, відомий також як Йе, 21 серпня випустив власний мемкойн 21 серпня. Нова криптовалюта отримала назву YZY.

Що відомо про мемкойн Веста?

Курс YZY після презентації одразу сягнув 2,99 долара. А за годину капіталізація нової криптовалюти склала понад 3 мільярди доларів, однак пізніше стрімко впала, повідомляє 24 Канал з посиланням на incrypted.

Дивіться також Революція в криптосвіті чи хайп: як мемкоїн Трампа вплинув на власний імідж і доходи

Про намір запустити власний мемкойн Вест говорив ще у лютому цього року.

YZY Money – це концепція, яка надасть вам контроль, вільний від централізованого управління,

– йдеться на офіційному сайті криптовалюти.

Випуском мемкойна Веста займалася Yeezy Investments LLC.

Передбачається, що під безпосереднім контролем репера будуть 70% загальних активів.

Громадськості буде доступна частка пропозиції обсягом у 20%.

Для ліквідності криптовалюти залишаться ще 10%.

На сайті мемкойна Веста зазначають, що активи недоступні у певних юрисдикціях. Проте поки невідомо, про які йде мова.

Запуск мемкойна супроводжувався курйозами та критикою у соцмережах.

Не всі повірили у справжність проєкту, деякі юзери запідозрили, що акаунт Йе могли зламати.

У відповідь репер записав коротке відео, підтвердивши випуск власного мемкойна. Проте й це не переконало скептиків – вони побачили у ролику діпфейк.

Варто знати! Раніше Вест приголомшив публіку, оголосивши про намір запустити Swasticoin на фоні звинувачень його у антисемітизмі. Згодом, однак, репер уточнив, що це був жарт, і закликав прихильників не сприймати кожен його допис надто серйозно.

Хто ще запустив власний мемкойн?