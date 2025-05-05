Китайські компанії намагаються обійти мита Трампа

Зокрема країни прагне уникнути високих тарифів, запроваджених Трампом, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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На різних платформах Китаю, наприклад Xiaohongshu, зростає кількість оголошень, які пропонують послуги "відмивання походження". В одному з таких оголошень написано, що США ввели мита на китайські товари, тому пропонується транзит через Малайзію для 'перетворення' на товари з Південно-Східної Азії".

У таких повідомленнях обіцяють допомогти змінити етикетки, пакування і навіть сертифікати походження. Однак ці схеми викликають занепокоєння в Азії.

Митниця Південної Кореї заявила, що лише за перший квартал 2025 року виявила фальсифіковану країну походження у товарів на 29,5 мільярда вон (приблизно 21 мільйон доларів).

У заяві південнокорейського митного агентства йдеться про те, що спостерігається різке збільшення випадків, коли країна використовується як "обхідний шлях для товарів, щоб уникнути різних тарифів і обмежень через зміни в торговельній політиці уряду США".

Зауважте! В'єтнамські та тайські урядові структури закликали бізнес ретельніше перевіряти походження сировини та запобігати фальсифікаціям.