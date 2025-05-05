Китайські експортери "відмивають" продукцію в третіх країнах для уникнення мит Трампа

Компанії з Китаю все частіше надсилають продукцію до третіх країн. Таким чином Пекін намагається приховати справжнє походження товарів.

Китайські компанії намагаються обійти мита Трампа

Зокрема країни прагне уникнути високих тарифів, запроваджених Трампом, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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На різних платформах Китаю, наприклад Xiaohongshu, зростає кількість оголошень, які пропонують послуги "відмивання походження". В одному з таких оголошень написано, що США ввели мита на китайські товари, тому пропонується транзит через Малайзію для 'перетворення' на товари з Південно-Східної Азії".

У таких повідомленнях обіцяють допомогти змінити етикетки, пакування і навіть сертифікати походження. Однак ці схеми викликають занепокоєння в Азії.

Митниця Південної Кореї заявила, що лише за перший квартал 2025 року виявила фальсифіковану країну походження у товарів на 29,5 мільярда вон (приблизно 21 мільйон доларів).

У заяві південнокорейського митного агентства йдеться про те, що спостерігається різке збільшення випадків, коли країна використовується як "обхідний шлях для товарів, щоб уникнути різних тарифів і обмежень через зміни в торговельній політиці уряду США".

Зауважте! В'єтнамські та тайські урядові структури закликали бізнес ретельніше перевіряти походження сировини та запобігати фальсифікаціям.