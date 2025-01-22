22 січня 2025, 10:12
Українцям нададуть до 14 тисяч гривень на дітей: хто зможе отримати цю допомогу
Основні тези
- Українцям нададуть від 10 800 до 14 400 гривень на дітей під опікою, у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім'ях.
- Допомога надається дитячим будинкам, прийомним сім'ям та опікунам, які прийняли дитину до 18 років протягом 2024-2025 років.
Розмір виплати визначається залежно від категорії до якої належить дитина. Кошти надаються для допомоги неповнолітнім особам, що перебувають під опікою, у дитячому будинку сімейного типу чи в прийомній родині.
Хто має право на таку допомогу
Така виплата складає від 10 800 до 14 400 гривень на одну дитину, повідомляє 24 Канал з посиланням на "СОС Дитячі Містечка".
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Кому надається ця допомога:
- дитячим будинкам сімейного типу, куди була влаштована дитина до 18 років у період з 1 жовтня 2024 року до 31 грудня 2025 року;
- прийомним сім'ям, куди була влаштована дитина до 18 років у проміжку з 1 жовтня 2024 року до 31 грудня 2025 року;
- опікунам / піклувальникам, куди було влаштовано дитину до 18 років у період з 1 жовтня 2024 року до 31 грудня 2025 року.
- прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та опікунам / піклувальникам, куди була влаштована дитина віком до 18 років протягом 2024 календарного року.
Зверніть увагу! Ця допомога діє по всій території України. Винятком є райони, що визначені як місце, де тривають активні бойові дії.