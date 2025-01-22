Українцям нададуть до 14 тисяч гривень на дітей: хто зможе отримати цю допомогу

Розмір виплати визначається залежно від категорії до якої належить дитина. Кошти надаються для допомоги неповнолітнім особам, що перебувають під опікою, у дитячому будинку сімейного типу чи в прийомній родині.

Хто має право на таку допомогу Така виплата складає від 10 800 до 14 400 гривень на одну дитину, повідомляє 24 Канал з посиланням на "СОС Дитячі Містечка". Читайте також Естонія посилює захист енергоінфраструктури: країна від'єднується від російської енергомережі Кому надається ця допомога: дитячим будинкам сімейного типу, куди була влаштована дитина до 18 років у період з 1 жовтня 2024 року до 31 грудня 2025 року;

прийомним сім'ям, куди була влаштована дитина до 18 років у проміжку з 1 жовтня 2024 року до 31 грудня 2025 року;

опікунам / піклувальникам, куди було влаштовано дитину до 18 років у період з 1 жовтня 2024 року до 31 грудня 2025 року.

прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та опікунам / піклувальникам, куди була влаштована дитина віком до 18 років протягом 2024 календарного року. Зверніть увагу! Ця допомога діє по всій території України. Винятком є райони, що визначені як місце, де тривають активні бойові дії.