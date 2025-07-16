Чому провалились законопроєкти про криптовалюту?

За криптозаконопроєкти проголосували 196 членів Конгресу, а от 223 конгресмени виступили проти, зокрема 12 республіканців з консервативного крила партії. Без їхніх голосів ініціатива провалилась, повідомляє 24 Канал з посиланням на ForkLog.

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Конгресу пропонувалося ухвалити 3 законопроєкти, а саме:

GENIUS Ac, яким мають встановити правила для стейблкоїнів;

CLARITY Act, необхідний для створення регуляторної бази для крипторинку загалом;

Anti-CBDC Surveillance State Act, яким прямо забороняється Федеральній резервній системі випускати цифрові валюти центробанку для приватних осіб.

Республіканці, які виступили проти законів, заявили, що не підтримають їх через відсутність у проєктах заборони на випуск цифрової валюти центробанку (CBDC).

Варто знати! CBDC (Central Bank Digital Currency) є цифровою формою грошей, яку випускає та гарантує безпосередньо центробанк. Тобто вона може бути цифровим еквівалентом готівки. У США навколо CBDC тривають дуже гострі суперечки, оскільки існують побоювання, що цю форму грошей можуть використовувати для державного контролю.

Як Трамп відреагував на провал законопроєктів?

Після того як конгресмени провалили голосування за законопроєкти про криптовалюту, Дональд Трамп вирішив втрутитися.

Президент зустрівся в Овальному кабінеті з 11 республіканцями, які проголосували проти.

Трамп також поговорив з Майком Джонсоном, який є спікером Палати представників.

Після короткого обговорення вони погодилися проголосувати завтра вранці на підтримку закону,

— написав Трамп у мережі Truth Social після цієї зустрічі.

Важливо! Невдовзі після того було оголошено, що Конгрес повторно розгляне ці 3 законопроєкти 16 липня.