Росія хоче вийти із Міжнародного валютного фонду: нові погрози Кремля

Росія знаходиться під значним санкційним тиском. Останні декілька тижнів Кремль просуває нову політику і погрожує світовим лідерам. На провокації агресорки готується масштабна відповідь.

Росія погрожує Заходу

Чергові погрози прозвучали з Кремля. Згідно із повідомленнями у російських медіа – Росія планує покинути Міжнародний валютний фонд, передає 24 Канал.

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За словами автора ініціаторів – групи депутатів від КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим, якщо Росія не вийде з цієї фінансової організації – вона буде в залежності від ворожих країн.

Вступивши до МВФ, країна втратила суверенітет і перетворилася на колонію.

– йдеться у пояснювальній записці.

Однак, ще у лютому 2023 року заступник голови російського МЗС Олександр Панкін пояснював, що Росія не може припинити членство у МВФ. За його словами, завдяки цьому каналу Росія має доступ до "передової міжнародної фінансової експертизи".

Панкін також наголосив, що їхня участь Світовій організації торгівлі (СОТ) є обов'язковою, оскільки їхній вихід призвів би до штучної самоізоляції національної економіки.

Україна проти членства Росії у МВФ

Новий законопроєкт має на меті скасувати постанову Верховної ради від 22 травня 1992 року про вступ Росії до МВФ, а також анулювати членство у Міжнародному банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку, підписаний у Вашингтоні у 1992 році.

Ще у березні 2022 року Україна звернулася до світової спільноти із проханням припинити участь Росії та Білорусі у МВФ. Прем’єр-міністр України – Денис Шмигаль повідомив про підписання офіційного звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо анулювання членства країн-агресорів в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Ці дві країни порушили свої зобов’язання та спрямували свою політику на війну. У листі наводимо чіткі аргументи і посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат

Варто зауважити, що наразі світова спільнота не відреагувала на заяви з боку Росії щодо бажання вийти з МВФ.