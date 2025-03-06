Що вплинуло на зростання криптовалюти

Одним із головних факторів, що вплинув на зростання біткойна, стало рішення Трампа відкласти введення мит на імпорт автомобілів із Канади та Мексики, передає 24 Канал з посиланням на CoinDesk.

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Це знизило напругу на ринку та покращило інвестиційні настрої, особливо серед трейдерів, які вкладають у ризикові активи, зокрема криптовалюти.

Крім того, послаблення боргових обмежень у Німеччині та рішення Китаю збільшити цільовий дефіцит бюджету сприяли загальному зростанню попиту на активи, які можуть стати альтернативою традиційним фінансовим інструментам.

Ще один важливий фактор – зниження курсу долара, який опустився до мінімального рівня з листопада 2024 року.

Цікаво! Як правило, коли долар слабшає, інвестори починають активніше вкладати кошти в криптовалюти, що сприяє їхньому подорожчанню.

Інші криптовалюти також зростають

Не лише біткоїн показує позитивну динаміку. Інші популярні криптовалюти також подорожчали: