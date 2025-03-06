Що вплинуло на зростання криптовалюти
Одним із головних факторів, що вплинув на зростання біткойна, стало рішення Трампа відкласти введення мит на імпорт автомобілів із Канади та Мексики, передає 24 Канал з посиланням на CoinDesk.
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Це знизило напругу на ринку та покращило інвестиційні настрої, особливо серед трейдерів, які вкладають у ризикові активи, зокрема криптовалюти.
Крім того, послаблення боргових обмежень у Німеччині та рішення Китаю збільшити цільовий дефіцит бюджету сприяли загальному зростанню попиту на активи, які можуть стати альтернативою традиційним фінансовим інструментам.
Ще один важливий фактор – зниження курсу долара, який опустився до мінімального рівня з листопада 2024 року.
Цікаво! Як правило, коли долар слабшає, інвестори починають активніше вкладати кошти в криптовалюти, що сприяє їхньому подорожчанню.
Інші криптовалюти також зростають
Не лише біткоїн показує позитивну динаміку. Інші популярні криптовалюти також подорожчали:
- Ethereum (ETH) піднявся до 2 297 доларів, (+3,31%);
- XRP виріс до 2,6 долара, (+4,85%);
- Solana (SOL) досяг 152,04 долара, (+2,45%).