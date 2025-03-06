Біткойн оновлює рекорди: курс росте на тлі економічних рішень Європи, США та Китаю

Курс біткойна продовжує зростати, і станом на 14:00 він досяг 91 398 доларів і зріс на 5,78% за тиждень. Це стало можливим завдяки кільком ключовим подіям у світовій економіці, зокрема рішенням США, Європи та Китаю.

Що вплинуло на зростання криптовалюти

Одним із головних факторів, що вплинув на зростання біткойна, стало рішення Трампа відкласти введення мит на імпорт автомобілів із Канади та Мексики, передає 24 Канал з посиланням на CoinDesk.

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Це знизило напругу на ринку та покращило інвестиційні настрої, особливо серед трейдерів, які вкладають у ризикові активи, зокрема криптовалюти.

Крім того, послаблення боргових обмежень у Німеччині та рішення Китаю збільшити цільовий дефіцит бюджету сприяли загальному зростанню попиту на активи, які можуть стати альтернативою традиційним фінансовим інструментам.

Ще один важливий фактор – зниження курсу долара, який опустився до мінімального рівня з листопада 2024 року.

Цікаво! Як правило, коли долар слабшає, інвестори починають активніше вкладати кошти в криптовалюти, що сприяє їхньому подорожчанню.

Інші криптовалюти також зростають

Не лише біткоїн показує позитивну динаміку. Інші популярні криптовалюти також подорожчали: