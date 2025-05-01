Криптоінвестори насторожені

Після оголошення результатів виборів курси основних криптовалют, зокрема біткойна, стрімко злетіли, адже інвестори очікували м’якої політики щодо цифрових активів та припливу капіталу, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Проте вже невдовзі ринок відреагував падінням: біткойн втратив близько 12% від пікової вартості. Причини – посилення глобальної торгової напруженості та сумніви у швидкості впровадження обіцяних реформ у сфері криптовалютного регулювання.

Фахівці зазначають, що в довгостроковій перспективі вплив адміністрації Трампа може бути позитивним, однак багато залежить від загального стану світової економіки.

Я думаю, що як тільки тарифи почнуть діяти на країни, буде дуже боляче, і ми, можливо, опинимося на порозі важких часів,

– заявив операційний директор Web3-стрімінгової платформи Міклош Веспремі.

Тож, хоча крипторинок почав рік з оптимізмом, нині настрої інвесторів залишаються непевними через економічні ризики, пов’язані з політикою Білого дому.