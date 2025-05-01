Оптимізм уже не такий: як крипторинок сприймає торгівельну політику Трампа

Криптовалютна спільнота, яка раніше з оптимізмом зустрічала повернення Дональда Трампа до президентства, зараз демонструє стриманіші настрої. Ентузіазм поступився місцем занепокоєнню – головним чином через торгівельні мита.

Криптоінвестори насторожені

Після оголошення результатів виборів курси основних криптовалют, зокрема біткойна, стрімко злетіли, адже інвестори очікували м’якої політики щодо цифрових активів та припливу капіталу, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Проте вже невдовзі ринок відреагував падінням: біткойн втратив близько 12% від пікової вартості. Причини – посилення глобальної торгової напруженості та сумніви у швидкості впровадження обіцяних реформ у сфері криптовалютного регулювання.

Фахівці зазначають, що в довгостроковій перспективі вплив адміністрації Трампа може бути позитивним, однак багато залежить від загального стану світової економіки.

Я думаю, що як тільки тарифи почнуть діяти на країни, буде дуже боляче, і ми, можливо, опинимося на порозі важких часів,

– заявив операційний директор Web3-стрімінгової платформи Міклош Веспремі.

Тож, хоча крипторинок почав рік з оптимізмом, нині настрої інвесторів залишаються непевними через економічні ризики, пов’язані з політикою Білого дому.