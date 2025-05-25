"Єдине добре – хліб і масло" — криптомільйонери розкритикували їжу на заході Трампа

Вечерю на заході Дональда Трампа для криптоінвесторів, охрестили "гіршою, ніж їжа в літаках". І це попри те, що участь коштувала 1,7 мільйона доларів з однієї особи.

Вечерю Трампа для криптоінвесторів розкритикували

Гості розкритикували їжу, яка за оцінками, принесла Трампу та його родині 148 мільйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Наприклад, Ніколас Пінто поскаржився, що їжа "була жахливою". Він сказав, що це була найгірша їжа, яку він коли-небудь їв у гольф-клубі Трампа.

Єдине добре – хліб і масло,

– зазначив Пінто.

Він додав, що йому не дали нічого, крім води й вина Трампа. Але Ніколас Пінто не вживає алкоголь, тому взяв воду. Однак його келих наповнили лише один раз.

Інший гість описав їжу як "нормальну, але не високого класу".

Криптоблогер Кріс Скіннер навіть виклав у мережу фото скромної порції їжі.

Ось що вам подають (+ 25-хвилинна промова з трибуни без жодної глибини щодо криптовалюти),

– написав Скіннер.

Цікаво! Стів Ковач, кореспондент CNBC, заявив, що бачив "кращу їжу на рейсах Spirit Airlines" – американської бюджетної авіакомпанії.

Що відбувалося на заході Трампа

Згідно з інформацією, президент США виголосив беззмістовні зауваження про "всю цю криптотему" і швидко залишив захід, не відповівши на запитання від гостей. Хоча організатори назвали їх "найексклюзивнішими запрошеними у світі".

Ви вірите у всю цю криптосправу. Багато людей починають у це вірити... Це справді щось, що може бути особливим. Хто знає, так? Хто знає — але це може бути особливим,

– казав Дональд Трамп у своїй промові.

В інший момент він заявив, що криптовалюти мають "велике, велике майбутнє", похвалив гостей за те, що вони "на передовій" і сказав, що члени його адміністрації – "великі прихильники" криптовалют.

За повідомленнями, після цього Трамп залишив захід, не відповівши на жодне запитання. Хоча 25 найбільших інвесторів, за чутками, отримали доступ до приватного прийому.

Цікаво! Президент приймав 220 гостей у своєму гольф-клубі у Вірджинії, і усі вони були покупцями так званої "мемкоїна Трампа". Критики звинуватили його в тому, що він продає свій президентський статус задля особистого збагачення.