Що відомо про новий законопроєкт

Законодавчу ініціативу про віртуальні активи чекає довгий процес схвалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Перший заступник голови Комітету з питань фінансів і нардеп Ярослав Железняк говорить, що відповідний документ перебуває на фінальній стадії підготовки:

Ми даємо можливість, якщо буде таке рішення регулятора, додавати до наших резервів віртуальні активи. Регулятор сам визначатиме, які саме. Захочуть тримати цю частину резерву в біткоїнах? – Добре. Захочуть інші варіанти? – Будь ласка,

– каже Железняк.

Також він рокоментував заяву голова податково-митного комітету Данила Гетманцева про те, що парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.

Ще місяці три тому в інтерв'ю "Українській правді" я сказав, що, ми готуємо законопроєкт щодо крипторезерву, і щойно він буде готовий, внесемо його в парламент. На той час ми саме проводили консультації з Нацбанком, представниками криптоіндустрії та експертами Комітету. Чи залучений до цього процесу Данило Гетманцев? – Ні, не залучений,

– каже Железняк.

Деталей документа нині немає, проте відомо, що у розробці бере участь криптобіржа Binance.

Досвід США

Штат Нью-Гемпшир став першим у США, який офіційно дозволив створення державного крипторезерву. Новий закон передбачає можливість інвестування державних коштів у біткойн та дорогоцінні метали.

Відповідно до закону HB302, штат Нью-Гемпшир отримав право вкладати до 5% своїх державних фінансів у дорогоцінні метали та цифрові активи з ринковою капіталізацією понад 500 мільярдів доларів.

Попри зацікавлення криптовалютними резервами в інших штатах – зокрема, в Монтані, Вайомінгу, Північній Дакоті та Пенсільванії – аналогічні ініціативи там були зупинені, а Флорида взагалі відкликала відповідні законопроєкти.

На національному рівні адміністрація Дональда Трампа також підтримала ідею створення резерву біткойнів, але лише з монет, які вже перебувають у власності уряду, без нових закупівель.