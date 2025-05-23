Железняк анонсував законопроєкт про крипторезерв: коли його зареєструють

Після 26 травня до парламенту можуть внести законопроєкт про крипторезерв. Відповідний документ перебуває на фінальній стадії підготовки.

Що відомо про новий законопроєкт

Законодавчу ініціативу про віртуальні активи чекає довгий процес схвалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Перший заступник голови Комітету з питань фінансів і нардеп Ярослав Железняк говорить, що відповідний документ перебуває на фінальній стадії підготовки:

Ми даємо можливість, якщо буде таке рішення регулятора, додавати до наших резервів віртуальні активи. Регулятор сам визначатиме, які саме. Захочуть тримати цю частину резерву в біткоїнах? – Добре. Захочуть інші варіанти? – Будь ласка,

– каже Железняк.

Також він рокоментував заяву голова податково-митного комітету Данила Гетманцева про те, що парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.

Ще місяці три тому в інтерв'ю "Українській правді" я сказав, що, ми готуємо законопроєкт щодо крипторезерву, і щойно він буде готовий, внесемо його в парламент. На той час ми саме проводили консультації з Нацбанком, представниками криптоіндустрії та експертами Комітету. Чи залучений до цього процесу Данило Гетманцев? – Ні, не залучений,

– каже Железняк.

Деталей документа нині немає, проте відомо, що у розробці бере участь криптобіржа Binance.

Досвід США

Штат Нью-Гемпшир став першим у США, який офіційно дозволив створення державного крипторезерву. Новий закон передбачає можливість інвестування державних коштів у біткойн та дорогоцінні метали.

Відповідно до закону HB302, штат Нью-Гемпшир отримав право вкладати до 5% своїх державних фінансів у дорогоцінні метали та цифрові активи з ринковою капіталізацією понад 500 мільярдів доларів.

Попри зацікавлення криптовалютними резервами в інших штатах – зокрема, в Монтані, Вайомінгу, Північній Дакоті та Пенсільванії – аналогічні ініціативи там були зупинені, а Флорида взагалі відкликала відповідні законопроєкти.

На національному рівні адміністрація Дональда Трампа також підтримала ідею створення резерву біткойнів, але лише з монет, які вже перебувають у власності уряду, без нових закупівель.