Ідея створення крипторезерву в Україні

В Україні може зʼявитися свій крипторезерв, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Тексту проєкту на сайті Верховної Ради наразі немає, проте Ярослав Железняк як один з авторів пояснив суть проєкту:

Згідно законопроєкту, ми даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір, – розповів нардеп.

На його думку, такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. А правильне управління крипто-резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки.

Железняк також навів подібні приклади створення крипторезерву у США. Окрім цього депутат назвав такі країни, як Сальвадор, Китай, Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, Чехія, які працюють над включенням віртуальних активів до резервів.

Досвід США

Штат Нью-Гемпшир став першим у США, який офіційно дозволив створення державного крипторезерву. Новий закон передбачає можливість інвестування державних коштів у біткойн та дорогоцінні метали.

Відповідно до закону HB302, штат Нью-Гемпшир отримав право вкладати до 5% своїх державних фінансів у дорогоцінні метали та цифрові активи з ринковою капіталізацією понад 500 мільярдів доларів.

Попри зацікавлення криптовалютними резервами в інших штатах – зокрема, в Монтані, Вайомінгу, Північній Дакоті та Пенсільванії – аналогічні ініціативи там були зупинені, а Флорида взагалі відкликала відповідні законопроєкти.

На національному рівні адміністрація Дональда Трампа також підтримала ідею створення резерву біткойнів, але лише з монет, які вже перебувають у власності уряду, без нових закупівель.