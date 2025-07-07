Як працює криптошахрайство

Секретна служба США розширює глобальну боротьбу з криптовалютним шахрайством, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Незнайомець спрямував жертву на сайт інвестицій у криптовалюту, який виглядав професійно. Перший депозит показав скромний прибуток. Наступний також. Заохочена жертва надсилала ще, навіть позичала гроші, щоб не відставати. Потім, без попередження, платформа перестала відповідати. Баланс рахунку зник,

– розповів аналітик-розслідувач Джеймі Лам.

Слідчі Секретної служби простежили шахрайство до доменного імені, що стоїть за фальшивим інвестиційним сайтом. Використовуючи інструменти з відкритим кодом, вони з'ясували, коли він був зареєстрований, ким і як за нього було оплачено. Криптовалютний платіж вказав їх на інший гаманець. Короткочасний збій VPN викрив IP-адресу.

Лам є частиною Глобального центру слідчих операцій агентства (GIOC) – команди, що спеціалізується на цифрових фінансових злочинах. Служба вилучила майже 400 мільйонів доларів цифрових активів за останнє десятиліття.

Після того, як у 1990-х роках агентство, найвідоміше за захист президентів США, стало одним з найбільших у світі зберігачів криптовалют.

Збитки від криптошахрайства у США

Шахрайство, пов'язане з цифровими валютами, зараз є основною причиною більшості втрат від інтернет-злочинів у США. Американці повідомили про втречені 9,3 мільярда доларів у криптошахрайствах у 2024 році, що становить понад половину від 16,6 мільярда доларів, зареєстрованих того року, згідно з даними ФБР.

Жертви літнього віку понесли найбільшу частку, втративши майже 2,8 мільярда доларів, більшу частину яких – на фальшивих інвестиційних сайтах.

Деякі схеми криптошахраїв переростають у реальне насильство. У Нью-Йорку двом інвесторам було пред'явлено звинувачення у викраденні та катуванні давнього друга в таунхаусі, щоб отримати доступ до його цифрового гаманця.

У Коннектикуті шістьом чоловікам було пред'явлено звинувачення у викраденні батьків хакера-підлітка, який вкрав 245 мільйонів доларів у біткоїнах, побивши їх під час невдалої спроби викупу.

Щоб повернути вкрадені кошти, Секретна служба спирається на галузевих партнерів. Coinbase та Tether публічно визнали допомогу в нещодавніх справах, надаючи аналіз слідів та заморожуючи гаманці. Одне з найбільших повернень коштів стосувалося 225 мільйонів доларів у USDT, токені, прив'язаному до долара, відомому як Tether.

В іншому реальному кейсі невідомий шантажував підлітка з Айдахо, погрожуючи надіслати його інтимне фото родичам. Він заплатив незнайомцю двічі, перш ніж звернутися до поліції.

Аналітики GIOC реконструювали вимагання за допомогою скріншотів, квитанцій та даних блокчейну. Платежі були спрямовані через іншого підставного підлітка. Потім гроші спрямовували на рахунок, який обробляв близько 4,1 мільйона доларів за майже 6 000 транзакцій та був зареєстрований на нігерійський паспорт.

Британські офіцери заарештували підозрюваного у вимаганні, коли він прибув до Гілдфорда. Він залишається під вартою в очікуванні екстрадиції, сказав аналітик.