Що відомо про обвал Dogecoin

Мемкоїн отримав популярність завдяки підтримці Ілона Маска, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Тепер для криптовалюти настав складний період: її ціна впала приблизно на 10% лише за один день і загалом на 22% за тиждень. Зниження курсу збіглося з офіційним виходом Маска з адміністрації Дональда Трампа та з Департаменту урядової ефективності.

Після цього Маск і Трамп розпочали публічну суперечку, зокрема у соцмережі X. Маск різко критикував бюджетний законопроєкт Трампа, а Трамп відкликав кандидатуру Джареда Айзекмана, близького до Маска, на посаду керівника NASA.

Загострення суперечки Маска і Трампа

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого колишнього соратника та мільярдера Ілона Маска та заявив, що той "вичерпав себе".

Ілон "вичерпав себе", я попросив його піти, я скасував його Мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто інший не хотів, і він просто збожеволів!

– написав американський президент.

У наступному своєму дописі Трамп додав, що "найкращий спосіб заощадити гроші в бюджеті" – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском.

На заяви Дональда Трампа відреагував і сам Ілон Маск. У дописі на своїй сторінці в соцмережі Х бізнесмен назвав слова президента "брехнею".