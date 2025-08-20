Що відомо про стейблкойн Вайомінгу?

Згідно із законодавством Вайомінгу, вартість нового FRNT буде підкріплена активами, які на 2% перевищують суму випущених токенів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Комісію стейблтокенів штату.

Для забезпечення стейблкойна Вайомінгу використовуватимуть долари США та короткострокові казначейські облігації, як містяться у місцевому трасті.

Купити FRNT можна буде вже за кілька днів у кілька способів:

через криптобіржу Kraken на блокчейні Solana, яка має реєстрацію у Вайомінгу;

або ж через платформу Rain, яка інтегрована з Visa у мережі Avalanche.

Bloomberg зазначає, що Вайомінг може показати приклад іншим американським штатам щодо використання цифрових грошей. У Небрасці та Техасі наразі також розмірковують над ідеєю запуску стейблкойнів.

Що відомо про стейблкойн? Стейблкойн – це різновид криптовалюти. Його вартість прив’язана до стабільного активу, найчастіше долара, євро або золота. Завдяки цьому ціна цієї криптовалюти менше коливається, зокрема, порівняно з біткойном. Це робить його зручним для розрахунків і збереження коштів.

Стейблкойни використовуються для онлайн-платежів, торгівлі криптовалютою та переказів грошей, а також щоб захистити кошти від різких коливань курсу криптовалют.

Хто ще запускає власні стейблкойни?