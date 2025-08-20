Що відомо про стейблкойн Вайомінгу?
Згідно із законодавством Вайомінгу, вартість нового FRNT буде підкріплена активами, які на 2% перевищують суму випущених токенів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Комісію стейблтокенів штату.
Для забезпечення стейблкойна Вайомінгу використовуватимуть долари США та короткострокові казначейські облігації, як містяться у місцевому трасті.
Купити FRNT можна буде вже за кілька днів у кілька способів:
- через криптобіржу Kraken на блокчейні Solana, яка має реєстрацію у Вайомінгу;
- або ж через платформу Rain, яка інтегрована з Visa у мережі Avalanche.
Bloomberg зазначає, що Вайомінг може показати приклад іншим американським штатам щодо використання цифрових грошей. У Небрасці та Техасі наразі також розмірковують над ідеєю запуску стейблкойнів.
Що відомо про стейблкойн?
Стейблкойн – це різновид криптовалюти. Його вартість прив’язана до стабільного активу, найчастіше долара, євро або золота. Завдяки цьому ціна цієї криптовалюти менше коливається, зокрема, порівняно з біткойном. Це робить його зручним для розрахунків і збереження коштів.
Стейблкойни використовуються для онлайн-платежів, торгівлі криптовалютою та переказів грошей, а також щоб захистити кошти від різких коливань курсу криптовалют.
Хто ще запускає власні стейблкойни?
Приклад Вайомінгу показує, що популярність криптовалют у світі зростає. Нещодавно, наприклад, стало відомом, що свій перший стейблкойн хоче випустити Японія. Він називатиметься JPYC і буде прив'язаний до національної валюти країни – ієни. Криптовалюту планують продавати вже цієї осені.
А раніше повідомлялося про випуск цифрових грошей Китаєм. Пекін хоче у такий спосіб підсилити роль юаня у світі, однак остерігається фінансових ризиків. Тому кількість ліцензій на випуск стейблкойна буде обмежена, а проводитимуть криптоексперимент лише у Гонконгу.