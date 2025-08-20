Американський штат Вайомінг першим наважився на випуск власних державних стейблкойнів. Цифрові гроші штату отримають назву Frontier Stable Token (FRNT).

Що відомо про стейблкойн Вайомінгу?

Згідно із законодавством Вайомінгу, вартість нового FRNT буде підкріплена активами, які на 2% перевищують суму випущених токенів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Комісію стейблтокенів штату.

Для забезпечення стейблкойна Вайомінгу використовуватимуть долари США та короткострокові казначейські облігації, як містяться у місцевому трасті.

Купити FRNT можна буде вже за кілька днів у кілька способів:

через криптобіржу Kraken на блокчейні Solana, яка має реєстрацію у Вайомінгу;

або ж через платформу Rain, яка інтегрована з Visa у мережі Avalanche.

Bloomberg зазначає, що Вайомінг може показати приклад іншим американським штатам щодо використання цифрових грошей. У Небрасці та Техасі наразі також розмірковують над ідеєю запуску стейблкойнів.

Що відомо про стейблкойн? Стейблкойн – це різновид криптовалюти. Його вартість прив’язана до стабільного активу, найчастіше долара, євро або золота. Завдяки цьому ціна цієї криптовалюти менше коливається, зокрема, порівняно з біткойном. Це робить його зручним для розрахунків і збереження коштів.

Стейблкойни використовуються для онлайн-платежів, торгівлі криптовалютою та переказів грошей, а також щоб захистити кошти від різких коливань курсу криптовалют.

Хто ще запускає власні стейблкойни?